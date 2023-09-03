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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 6:21

В Волгограде трагически погиб 18-летний воспитанник «Ротора» Дмитрий Дереза

18-летнего арбитра «Ротора» убили в Волгограде
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Молодой спортсмен умер 1 сентября. Фото: Федерация футбола Волгоградской области

Молодой спортсмен умер 1 сентября. Фото: Федерация футбола Волгоградской области

Стало известно о гибели 18-летнего воспитанника академии «Ротор» Дмитрия Дерезы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Федерации футбола Волгоградской области, молодой спортсмен трагически погиб вечером 1 сентября. Дмитрий был арбитром третьего дивизиона.

- Приносим всей семье глубокие соболезнования в связи с трагической кончиной, - выразили слова соболезнования в федерации футбола.

Напомним, жестокое убийство футболиста произошло вечером на улице Качалова в Краснооктябрьском районе. Между двумя компаниями произошел конфликт. На 18-летнего волгоградца с ножом напал 43-летний мужчина. Он нанес один удар в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали, проводится расследование