Замгубернатора отправился в город коммунальных ЧП Котово

В Котово уточнили аварийные участки на трубопроводах Фото: Олег ЗОЛОТО

Город Котово в Волгоградской области в этом году оказался в плену коммунальных аварий. В разных частях населенного пункта произошло множество порывов на трубопроводах, из-за чего жители в жару обходились без воды. В иных случаях из-под крана текла жижа коричневого или желтого цвета. 2 сентября в Котово совещание провел заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал главы Котовского района Сергея Чумакова, накануне были осмотрены аварийные участки линейной части водовода Филино – Котово.

- На совещании уточнены аварийные участки, которые требуют незамедлительного ремонта для безаварийного обеспечения водой жителей города, а также для подготовки к отопительному сезону, - сообщил Сергей Чумаков.

Напомним, в Котово был введен режим повышенной готовности из-за череды коммунальных аварий. В городе экстренно сменили подрядчика ремонта водовода на улице 60 лет ВЛКСМ. На проблему с водоснабжением обратили внимание региональная прокуратура и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.