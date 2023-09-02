На въездах в Волгоград снова появляются указатели «Сталинград»

Фото: администрация Волгограда

Волгоградцы снова на один день окажутся в Сталинграде. Город на сутки переименуют в Сталинград. Случится это 3 сентября, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда.

- 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Волгоград будет на сутки переименован в Сталинград - дорожные знаки «Волгоград» на основных въездах в город-герой заменят знаки «Сталинград», - заявили в мэрии.

Напомним, президент России Владимир Путин в июне подписал закон, по которому 3 сентября был обозначен как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Волгоград в дни воинской славы переименовывается в Сталинград. По региональному закону, происходит это 9 раз в году - 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.