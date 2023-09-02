В Волгограде 2 сентября полностью откроется движение на путепроводе №8

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгограде 2 сентября в полном объеме будет открыто движение по путепроводу №8 на Третьей продольной. Запустить проезд автомобилей по всем полосам моста поручил губернатор Андрей Бочаров во время поездки по дорожно-транспортным объектам города.

Движение по путепроводу, который находится на границе Дзержинского и Краснооктябрьского районов на Третьей продольной, будет запущено до окончания всех ремонтных работ. Об этом сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона.

- Понятно, что рабочие моменты еще будут, будете работать под самим мостом. Но давайте запускать движение сегодня, не будем ждать полного завершения проекта, - заявил Андрей Бочаров.

Ремонт на путепроводе №8 стартовал в прошлом году, была обновлена первая часть объекта. Из-за работ был сужен проезд для автомобилей. Весной 2023 года начался второй этап ремонта, что также вызвало осложнения для водителей. Проезжая часть была сужена - это провоцировало пробки. В нынешнем году подрядчик разобрал конструкции, восстановил пролетные строение и мостовое полотно, провел гидроизоляцию, обустроил водоотвод с дороги, установил барьеры и столбы освещения. На сегодняшний день готовность ремонта оценивается в 80%.