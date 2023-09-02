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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 10:56

В Волгограде убили 18-летнего парня в ссоре двух компаний

В Волгограде завели дело на 43-летнего мужчину после убийства на улице
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Во время конфликта 43-летний волгоградец убил оппонента ножом

Во время конфликта 43-летний волгоградец убил оппонента ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 1 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло убийство во время словесного конфликта двух компаний людей. Трагедия произошла во дворе дома №48 по улице Качалова. Во время выяснения отношений один из участников потасовки, 43-летний волгоградец, достал нож у и ударил им 18-летнего парня в грудь.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, очевидцы произошедшего вызвали полицию и скорую помощь. Однако приехавшие медики констатировали смерть молодого парня.

Следователи завели на 43-летнего мужчину уголовное дело по статье «Убийство». Проводится комплекс неотложных следственных действий, в том числе со всеми участниками конфликта. Подозреваемому должны избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.