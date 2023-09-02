Водитель превысила скорость: в Волгограде завели уголовное дело после ДТП с двумя погибшими детьми

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградская полиция завела уголовное по факту аварии на мосту через Волгу, в которой погибли двое детей. По предварительной информации, 37-летняя женщина-водитель Renault Sandero превысила скорость, после чего не справилась с управлением, и машина влетела в отбойник. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По поручению начальника региональной полиции Дмитрий Вельможко уголовное дело из Среднеахтубинского отдела МВД было передано в следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Был назначен ряд экспертиз.

Напомним, страшная авария произошла вечером 1 сентября на мосту через Волгу. ДТП попало на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как иномарка начала вилять по дороге, в итоге она на большой скорости врезалась в ограждение. В машине ехали 37-летняя женщина с тремя детьми. 9-летняя дочь и 3-летний сын волгоградки погибли на месте. Водителя и ее 14-летнюю дочь госпитализировали в 25-ю больницу.

- Ход расследования находится на личном контроле начальника Главка МВД генерал-майора полиции Дмитрия Вельможко, - отметили в региональной полиции.

Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».