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НовостиЗдоровье2 сентября 2023 7:18

Волгоград накроет 5-балльная магнитная буря

Волгоградцев предупредили о 5-балльной магнитной буре в воскресенье
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Магнитная буря ожидается в Волгограде в воскресенье

Магнитная буря ожидается в Волгограде в воскресенье

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Метеозависимые волгоградцы в выходные могут испытать ухудшения самочувствия – слабость и головную боль. Все из-за солнечной активности. В Волгограде 3 сентября ожидается 5-балльная магнитная буря. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Уже в полночь в воскресенье возмущение геомагнитного поля будет усиливаться. Пик магнитной бури наступит с 3.00 до 6.00 3 сентября – она будет составлять 5 баллов из девяти возможных. С 6.00 до 15.00 возбуждение магнитосферы будет оцениваться в 4 балла, после этого магнитная буря спадет.