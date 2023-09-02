Волгоград накроет 5-балльная магнитная буря

Магнитная буря ожидается в Волгограде в воскресенье Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Метеозависимые волгоградцы в выходные могут испытать ухудшения самочувствия – слабость и головную боль. Все из-за солнечной активности. В Волгограде 3 сентября ожидается 5-балльная магнитная буря. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Уже в полночь в воскресенье возмущение геомагнитного поля будет усиливаться. Пик магнитной бури наступит с 3.00 до 6.00 3 сентября – она будет составлять 5 баллов из девяти возможных. С 6.00 до 15.00 возбуждение магнитосферы будет оцениваться в 4 балла, после этого магнитная буря спадет.