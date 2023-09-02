В амфитеатре Волгограда 2 сентября пройдет кулинарное шоу

В амфитеатре пройдет кулинарное шоу Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 2 сентября состоится мероприятие, посвященное здоровому образу жизни и здоровому питанию. В амфитеатре на Центральной набережной пройдет кулинарное шоу с участием шеф-повара Григория Мосина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Для волгоградских детей во время шоу проведут мастер классы, а старшеклассники смогут проявить себя в квизах. В интерактивной фотозоне можно будет сделать яркие фотографии. Тематика будет полностью посвящена здоровой пище. Завершится шоу концертом волгоградских музыкальных групп.

Начало кулинарного праздника 2 сентября в 16.00. Вход свободный.