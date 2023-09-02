Владимир Путин поддержал инициативу ученицы лицея №1 Волгограда

Фото: kremlin.ru

Накануне президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В нем приняли участие 30 школьников со всей страны – отличники, победители международных олимпиад и конкурсов. Среди них была ученица лицея №1 Волгограда Алеся Жук. Школьница во время разговора с главой государства рассказала о движении «Без срока давности» и предложила инициативу снимать короткометражные патриотические фильмы. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.

- Я бы хотела предложить лучшие работы конкурса «Без срока давности» брать за основу для сценариев короткометражных фильмов и выйти с предложением показывать эти фильмы в школах в рамках внеурочной деятельности в формате киноурока с последующим обсуждением просмотренного, - сказала Алеся Жук президенту.

Владимир Путин ответил школьнице из Волгограда согласием. Он уверен, что работы конкурса «Без срока давности» должны быть достоянием всей страны.

- Думаю, что Вас нужно поддержать, даже и не сомневаюсь ни на секунду, - подчеркнул президент, отвечая Алесе Жук.