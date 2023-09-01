В Волгограде начали праздновать День города

В Волгограде стартовали мероприятия по случаю Дня города Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград отмечает 434-летие. Основные мероприятия по случаю Дня города состоятся во вторые выходные сентября. Однако праздничная программа стартовала уже 1 сентября. Во всех районах города начались выступления творческих коллективов и другие культурно-развлекательные мероприятия. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу мероприятий Дня города в Волгограде на 1, 2, 3 сентября 2023 года.

В первые выходные сентября горожан развлекают в районных парках Волгограда. 1 сентября 2023 в 18.00 в Дзержинском районе в «Семейном» парке запланирован флешмоб хореографических коллективов и фестиваль детских творческих групп. Откроются тематические спортивные зоны.

2 и 3 сентября 2023 года мастер-классы, выступление музыкантов, танцоров, кавер-групп, детские игры, постановки сказок, интерактивы, выставки, лазерное шоу состоятся по всему городу. Мероприятия в честь Дня Волгограда в субботу и воскресенье пройдут в Красноармейском районе на Севастопольской набережной, в Кировском – в парке 50 лет Октября, в Советском – у комплекса культуры и отдыха, в Ворошиловском – в сквере Саши Филиппова, в Центральном – в Комсомольском саду, в Дзержинском – на центральной площади в Гумраке, в Краснооктябрьском – в парке имени Юрия Гагарина, в Тракторозаводском – в парке аттракционов.

Основные мероприятия в честь 434-летия Волгограда намечены на 8-10 сентября. В гала-концерте на Центральной набережной примет участие Лариса Долина. Выступление народной артистки РФ и ее коллектива городу обойдется в 4,3 миллиона рублей.