Трое подростков пойдут под суд в Волгоградской области за погром автомобиля

Так выглядел автомобиль после погрома. ФОТО: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

В Волгоградской области предстанут перед судом трое подростков, устроивших погром на привокзальной площади Петров-Вала Камышинского района. Молодые люди затеяли конфликт, в ходе которого разбили и перевернули автомобиль марки Lada Priora. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Согласно следственным документам, 15 апреля 2023 года молодые люди 14-ти, 15-ти и 16-ти лет устроили на привокзальной площади скандал по малозначительному поводу. В присутствии большого количества зрителей они ругались матом, а затем с помощью палок разнесли припаркованный автомобиль марки Lada Priora и перевернули его.

На дебоширов заведены уголовные дела по статьям РФ «хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору» и «умышленное повреждение чужого имущества». Им грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Камышинской городской прокуратурой дело направлено в суд.