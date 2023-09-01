Волгоградцам разрешили отстреливать птиц

В Волгоградской области начинается охота на птиц Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Волгоградской области охотникам разрешили отстреливать диких птиц. Со 2 сентября в регионе начнется сезон охоты на пернатых, рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды.

Волгоградцам будет разрешено охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную и полевую дичь до 31 декабря. В сутки одному охотнику разрешается добывать не более пяти гусей, десяти уток, семи лысух, пяти куропаток – за этим будут следить инспекторы «Волгоградоблохоты».

За нарушения правил предусматриваются штрафы или лишение права охотиться. Кроме того, может грозить и уголовная ответственность. За превышение норм добычи взыскивается причиненный природе ущерб.

- Комитет приступит к приему и рассмотрению заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов (птиц) за 30 дней до начала открытия охоты на птиц, - отметили в облкомприроды.

Подать заявление на получение разрешения охотиться можно на Госуслугах.