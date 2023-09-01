В Волгоградской области отремонтировали подъезды в 295 домах

В Волгограде и области приводят в порядок подъезды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В многоквартирных домах Волгоградской области ведутся работы по ремонту подъездов. В 2023 году в графике обновления подъезды в 620 жилых зданиях. В 295 домах работы уже завершились, рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном ГЖИ.

Строители проводят косметический ремонт. Они обновляют покрытие стен и потолков, окрашивают ограждения и перила, мусоропроводы, почтовые ящики. Кроме того, приводятся в порядок оконные и дверные наполнения, слаботочные сети.

- Дополнительную плату с жильцов взимать не имеют права — данный вид работ УК обязаны выполнять один раз в 3-5 лет, - отметили в ГЖИ.

В Волгограде завершаются ремонты подъездов в 161 здании из 342, которые находятся в плане. Также ремонты подъездов прошли в 61 доме из 101 запланированного в Волжском, в 18 из 34 – в Урюпинске. При невыполнении содержания и обновления общего имущества собственников МКД управляющим компаниям грозит штраф.