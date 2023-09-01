Андрей Бочаров поздравил волгоградских школьников с Днем знаний

Андрей Бочаров поучаствовал в школьных мероприятиях

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров 1 сентября отправился в новую построенную школу в Ворошиловском районе Волгограда, где поздравил с Днем знаний школьников, родителей и педагогов. С учениками школы губернатор разговаривал об истории родного края, достижениях, мечтах и будущем. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

Губернатор провел ученикам лекцию об истории Волгоградской области, посмотрел товарищеский матч по футболу на школьном стадионе, мастер-класс по самбо в спортивном зале, а также побывал на Уроках мира и «Классных встречах».

- Я желаю вам, всем ученикам нашей Волгоградской области выбрать свой жизненный путь. Чтобы он был вам по душе, чтобы вы смогли себя реализовать. Для этого важно пройти обучение и получить знания. Слушайте родителей — без них никуда! И всё у вас получится, - заявил в своем напутственном слове Андрей Бочаров.

В новой школе 1 сентября за парты сели 36 классов, из них 7 первых. Новая школа оснащена всем необходимым для разностороннего развития: здесь есть современные цифровые лаборатории, мультимедийные комплексы, спортивные тренажёры и многое другое. Учиться дети будут только в первую смену.

Параллельно с работами по строительству школы велась работа по приведению в порядок всех подъездов к новому учреждению, восстановлению пешеходных связей, обустройству парковки и сквера. Благодаря строительству двух участков дороги общей протяжённостью около 600 метров по улицам Саши Филиппова и Ставропольской школу связали со II-й Продольной.

- Я очень рад, что здесь получилась такая территория, - отметил глава региона. - Теперь мы двигаемся дальше по строительству скверов вдоль домов и транспортной артерии.