В Волгоградской области в выходные будет тридцатиградусная жара

В Волгоград вернулась жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшие выходные, 2 и 3 сентября, в Волгоградской области будет тридцатиградусная жара. Как и обещали синоптики, начало осени станет продолжением лета. Первая половина будет очень теплой, прекрасная возможность отдохнуть у реки или на даче. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Росгидромете, ночью температура воздуха снизится до +14…+16 градусов, а ночью воздух прогреется до +30…+32 градусов.

Ветер в эти будет восточный, порывы достигнут максимум 11 метров в секунду. В субботу осадков не ожидает ни в Волгограде, ни в области, а вот в воскресенье возможны кратковременные дожди. Также водителям стоит учесть, что в некоторых частях области будет туманно.