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НовостиОбщество1 сентября 2023 10:02

В Волгограде ищут, кто разгребет свалки

В Волгограде выберут компанию для ликвидации свалок в Дзержинском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
10 свалок разгребут на западе Волгограда. Фото: архив "КП".

10 свалок разгребут на западе Волгограда. Фото: архив "КП".

Фото: Эдуард Пальгунов

Мэрия Волгограда организовала аукцион по выбору подрядчика ликвидаций стихийных свалок в Дзержинском районе. Предстоит убрать около 1000 кубометров мусора, которым захламили территорию на западе города. Свалки будут ликвидированы до конца года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда.

По информации на портале госзакупок, мэрия готова заплатить за уборку мусора на десяти территориях 1 миллион 603 тысячи рублей – это начальная цена торгов. Свалки будут ликвидированы на улицах Восточно-Казахстанской, Тургенева, Московской, Домостроителей, Бурейской, Космонавтов, 51-й Гвардейской, Расула Гамзатова, проезде Дорожников, склоне Проломного оврага.

По контракту, свалки должны быть ликвидированы до 20 декабря. Заявки для участия в аукционе от потенциальных подрядчиков будут принимать до 8 сентября.