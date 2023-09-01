В Волгограде ищут, кто разгребет свалки

10 свалок разгребут на западе Волгограда. Фото: архив "КП". Фото: Эдуард Пальгунов

Мэрия Волгограда организовала аукцион по выбору подрядчика ликвидаций стихийных свалок в Дзержинском районе. Предстоит убрать около 1000 кубометров мусора, которым захламили территорию на западе города. Свалки будут ликвидированы до конца года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда.

По информации на портале госзакупок, мэрия готова заплатить за уборку мусора на десяти территориях 1 миллион 603 тысячи рублей – это начальная цена торгов. Свалки будут ликвидированы на улицах Восточно-Казахстанской, Тургенева, Московской, Домостроителей, Бурейской, Космонавтов, 51-й Гвардейской, Расула Гамзатова, проезде Дорожников, склоне Проломного оврага.

По контракту, свалки должны быть ликвидированы до 20 декабря. Заявки для участия в аукционе от потенциальных подрядчиков будут принимать до 8 сентября.