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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:39

Лишились дома и семьи: волгоградские волонтеры спасли из Мариуполя бездомных собак

Волонтеры привезли из Мариуполя в Волгоград осиротевших собак
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волонтеры спасают собак в Мариуполе. Фото: приют Дино.

Волонтеры спасают собак в Мариуполе. Фото: приют Дино.

Волонтеры приюта для животных «Дино» из Волгоградской области продолжают миссию по спасению бездомных животных Мариуполя, оставшихся без семьи и дома. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru зоозащитники, накануне в их большую семью прибыло пополнение - две собаки по кличке Молли и Мари.

- Когда-то у Молли были и дом, и семья. Уже оказавшись на улице в разрушенном Мариуполе, Молли родила щенков, но выжил только один. Мы забрали Молли и её дочь Мари, - рассказали волонтеры.

До приезда зоозащитников собак подкармливали работники строительной площадки. Волонтеры планируют и дальше помогать животным, попавшим в беду. Многих удается пристроить.