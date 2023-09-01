Публикуем адреса, где в Волгограде отключат горячую воду в сентябре 2023 года

На юге Волгограда в сентябре отключат горячую воду Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В начале сентября некоторым жителям Волгограда придется довольствоваться ледяной водой из-под крана. Чтобы искупаться, нужно будет греть воду в кастрюлях. Все дело в ремонте трубопровода. Из-за работ с 4 по 14 сентября 2023 года в Кировском районе Волгограда отключат горячую воду. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессиях теплоснабжения».

Во время гидравлических испытаний был выявлен изношенный участок труб на улице Быстрова. Будет заменен трубопровод диаметром 400-500 миллиметров и протяженностью 234 метра. Теплосеть была проложена 47 лет назад и ни разу капитально не ремонтировалась.

- Проводимые работы позволят обеспечить надежность функционирования магистральной теплосети, подающей ресурс в 110 жилых домов, 4 детских сада, 3 лечебных заведения и 2 школы, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Из-за замены труб с 4 по 14 сентября горячую воду отключат в Кировском районе по адресам: ул. Кирова, 92-98, 92а, 92б, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123-129, 127а, 128, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149, ул. Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131-139, ул. Зины Маресевой, 3, 9, 15, ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82, ул. Федотова, 4, ул. Быстрова, 54, 58-64, 80а, 84-94, 84а, 84б, 88а, 98-102, 271, 273, ул. 64-й Армии, 55-61, 65-75, 119а, 121-125, 127а, 129-137, 135а, 137а, ул. Люблинская, 4, ул. Изоляторная, 2, ул. Вельботная, 3, 5, ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6, ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259, ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18, ул. Лячина, 3, 5, 7, ул. Минина, 4, 10, 16, ул. Гаря Хохолова, 1-13, 2-6.