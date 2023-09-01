Под Волгоградом ищут без вести пропавшего камышанина в светлом пиджаке

Мужчина пропал 12 августа. Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области с 12 августа ищут 45-летнего Олега Иконникова из города Камышин Волгоградской области. В прошлом месяце мужчина ушел из дома и не вернулся. Родственники пытались отыскать его своими силами, но безуспешно. Они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт». Волонтеры откликнулись на зов о помощи.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы поискового отряда, Олег Иконников может находиться в любой части региона. Жителей просят присмотреться к ориентировке и сообщить любую важную информацию о возможном местонахождении камышанина.

Олег был одет в светлый пиджак и синие джинсы, на ногах - темные туфли. У него обычное телосложение, карие глаза, русые волосы.

Телефоны для связи: 8-800-700-54-52 или 112.