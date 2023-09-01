В Волгоградской области ожидается всплеск гриппа и коронавируса

Волгоградцев предупредили о возможном всплеске заболеваемости ОРВИ и ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С наступлением осени в Волгоградской области начинается пик заболеваемости. В этом году к концу лета острые респираторные заболевания и грипп регистрируются на уровне 27,1 случая на каждые 10 тысяч человек. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадора.

Заболеваемость среди детей на данный момент ниже недельных эпидемических порогов, а у взрослых не все так спокойно. Врачи уже прогнозируют увеличение числа больных острыми респираторными заболеваниями с началом нового учебного года, а потому рекомендуют принять меры профилактики.

Специалисты напоминают о прививках и просят соблюдать личную гигиену, дезинфицировать поверхности, чаще проветривать помещение, придерживаться рационального питания и физической активности, чаще мыть руки и не допускать людей с симптомами ОРВИ в коллективы.

Напомним, 22 августа волгоградские медучреждения получили 15 тысяч ампул антиковидной вакцины.