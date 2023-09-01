В центре Волгограда при резком торможении автобуса пострадали три пассажира

Пассажиров госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 31 августа, три пассажира автобуса пострадали в результате ДТП в Центральном районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 13.10 часов на проспекте Ленина.

В тот день автобус «Волгобас», полный пассажиров, ехал мимо дома №10. Водитель нарушил безопасную дистанцию, в итоге ему пришлось резко затормозить. Три человека, находившихся в салоне общественного транспорта, не удержались на местах и получили травмы.

- В результате ДТП 62-летняя, 67-летняя и 31-летний пассажиры доставлены в медучреждение, - уточнили в полиции региона.