В Волгоград прибыл замминистра МВД Владимир Кубышко

Владимир Кубышко. Фото: архив МВД Медиа.

В Волгоград 1 сентября прибыл заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко. Генерал-полковник полиции принимает участие в мероприятии Волгоградской академии МВД России, посвященном Дню знаний.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе вуза, 297 первокурсников из 39 регионов страны стали частью коллектива сотрудников органов внутренних дел. В ряды курсантов вошли 17 выпускников Астраханского, Грозненского, Читинского, Елабужского суворовских военных училищ. Впервые в Волгоградской академии МВД принимают участие в торжественном мероприятии по случаю 1 сентября курсанты Донецкого филиала вуза.

- По завершении торжественной части Владимир Кубышко ознакомится с инновационными образовательными технологиями (например, тренажер «Многофункциональный оперативно-тактический центр принятия решений»), - отметили в академии.

Также 1 сентября состоится открытие Мемориального комплекса памяти погибших офицеров и курсантов Академии МВД ДНР им. Ф.Э. Дзержинского на территории загородной учебной базы вуза.