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НовостиОбщество1 сентября 2023 6:28

В Волгограде две недели ищут голубоглазого парня 25 лет

Волонтеры просят волгоградцев помочь с поисками пропавшего молодого человека
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградца ищут по ориентировке. Фото: Лиза Алерт.

Волгоградца ищут по ориентировке. Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают помогать людям и просят неравнодушных жителей Волгоградской области присоединиться к добровольческой деятельности. Вот уже почти две недели разыскивается 25-летний Юрий Шевченко из Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru поисковики, молодой человек ушел из дома 19 августа этого года, с того дня о его местонахождении ничего неизвестно.

Рост Юрия 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Одет был в зеленую футболку и синие джинсы.

Телефоны для связи: 112 (экстренные службы) или 8-800-700-54-52 (поисковые отряд).