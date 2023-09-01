В Волгограде две недели ищут голубоглазого парня 25 лет

Волгоградца ищут по ориентировке. Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают помогать людям и просят неравнодушных жителей Волгоградской области присоединиться к добровольческой деятельности. Вот уже почти две недели разыскивается 25-летний Юрий Шевченко из Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru поисковики, молодой человек ушел из дома 19 августа этого года, с того дня о его местонахождении ничего неизвестно.

Рост Юрия 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Одет был в зеленую футболку и синие джинсы.

Телефоны для связи: 112 (экстренные службы) или 8-800-700-54-52 (поисковые отряд).