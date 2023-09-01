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НовостиОбщество1 сентября 2023 6:27

В Волгограде полиция задержала живодера, выстрелившего собаке в голову

Мужчина выстрелил в упор в собаку в Волгограде из-за боязни
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео

Кадр с видео

Полицейские в Волгограде установили личность мужчины, который выстрелил в собаку при выходе из магазина. Был задержан 33-летнее ранее судимый местный житель.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, волгоградец был опрошен. Свой поступок он объяснил боязнью собак.

- Хотел отпугнуть, чтобы она ушла, потому что лежала на пороге. Потом зашел в магазин, купил продукты, она опять лежит. Я снова попытался ее отпугнуть, после чего достал «Пионер» и выстрелил. Посмотрел, что нет никого рядом – ни пожилых, ни детей, чтобы все было нормально, никто не испугается. Выстрелил в область асфальта, нечаянно попал по морде, - рассказал свою версию случившегося мужчина.

Волгоградец выстрелил из аэрозольного пистолета для отпугивания животных. Устройство изъяли полицейские на экспертизу. Проводится процессуальная проверка, после которой будет принято решение.

Напомним, на днях в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина при выходе из магазина на Спартановке выстрелил в упор в морду бездомной собаке. Волонтеры нашли пострадавшую дворнягу, из-за стрельбы она лишилась глаза.