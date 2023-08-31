11 участников СВО из Волгоградской области получили Ордена Мужества посмертно

Бойцы удостоились своих наград уже после смерти. ФОТО: пресс-служба музея-панорамы "Сталинградская битва"

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 31 августа, прошла торжественная передача наград родственникам военнослужащих, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает сайт музея.

11 бойцов удостоились высокой воинской награды – Ордена Мужества, - но уже, к сожалению, посмертно. Среди воинов, героически защищавших Родину в зоне проведения специальной военной операции, оказались: майор Евгений Задворнов, младший сержант Вячеслав Слободских, рядовые Андрей Емельянов, Станислав Егоров, Вячеслав Чернов, Роман Зуев, Дмитрий Шахов, Сергей Загидулин, Сергей Савельев, Максим Мелихов и камышанин Андрей Кизин.

Награды в руки семьям погибших воинов передали исполняющий обязанности военного комиссара Волгоградской области Фарид Хисматулин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.