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НовостиСпорт31 августа 2023 13:13

Определилась дата матча «Ротора» в Кубке России

Волгоградский «Ротор» 13 сентября примет махачкалинский «Легион» в Кубке России
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: СК "Ротор"

Фото: СК "Ротор"

Российский футбольный союз утвердил расписание матчей третьего раунда Пути регионов Кубка России. Волгоградский «Ротор» на этой стадии турнира сыграет с махачкалинским «Легионом». Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на РФС, встреча состоится на «Волгоград Арене» 13 сентября в 17.00.

В предыдущем раунде Кубка России «Ротор» на выезде обыграл «Астрахань» со счетом 1:0. А во Второй лиге подопечные Сергея Попкова следующую игру проведут 3 сентября. «Сине-голубые» в Костроме встретятся с местным «Спартаком».