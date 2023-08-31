Определилась дата матча «Ротора» в Кубке России

Фото: СК "Ротор"

Российский футбольный союз утвердил расписание матчей третьего раунда Пути регионов Кубка России. Волгоградский «Ротор» на этой стадии турнира сыграет с махачкалинским «Легионом». Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на РФС, встреча состоится на «Волгоград Арене» 13 сентября в 17.00.

В предыдущем раунде Кубка России «Ротор» на выезде обыграл «Астрахань» со счетом 1:0. А во Второй лиге подопечные Сергея Попкова следующую игру проведут 3 сентября. «Сине-голубые» в Костроме встретятся с местным «Спартаком».