Более 4 тыс. волгоградских школьников трудоустроили во время летних каникул

Подростки могли выбрать подработку себе по душе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4,3 тысячи подростков смогли устроиться на временную подработку в период летних каникул в 2023 году. Особое внимание было уделено подросткам, которые находятся в трудной жизненной ситуации – им работодатели предоставили 800 рабочих мест, сообщили в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области.

Школьники в течение трех месяцев могли работать в медицинских и образовательных учреждениях, организациях соцзащиты, молодежной политики, культуры и спорта, муниципальных организациях по благоустройству, а также на предприятиях региона. Среди компаний, которые предоставляли подросткам рабочие места, были такие организации как заводы «Красный октябрь», «ВОЛМА», «ЕПК Волжский» и «ВГМЗ «Сарепта».

В обязанности заинтересованных подростков сходило благоустройство и поддержание порядка в парках и скверах, а также техническая работа с документами и помощь фермерам.

Напомним, для несовершеннолетних Трудовым кодексом РФ установлен сокращенный рабочий день, зарплата — не ниже минимального размера оплаты труда, а это 16242 рубля. Помимо этого, каждый трудоустроенный несовершеннолетний получил материальную поддержку из бюджета Волгоградской области, которая за полный отработанный месяц составила 1500 рублей.