В Волгоградской области начальник почты украла 750 тыс. рублей

Женщина похитила более 750 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгоградской области задержали начальника районного отделения почты. 52-летнюю женщину подозревают в присвоении денег с использованием служебного положения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Возглавляя районный отдел почты, женщина регулярно похищала деньги филиала почтамта. Всего она украла свыше 750 тысяч рублей. На нее завели уголовное дело. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства присвоения денежных средств.