Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 августа 2023 13:03

В Волгоградской области начальник почты украла 750 тыс. рублей

Сотрудники УФСБ завели дело на женщину, похищавшую деньги почты
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Женщина похитила более 750 тысяч рублей

Женщина похитила более 750 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгоградской области задержали начальника районного отделения почты. 52-летнюю женщину подозревают в присвоении денег с использованием служебного положения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Возглавляя районный отдел почты, женщина регулярно похищала деньги филиала почтамта. Всего она украла свыше 750 тысяч рублей. На нее завели уголовное дело. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства присвоения денежных средств.