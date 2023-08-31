В Волгограде коммерсанту грозит 10 лет тюрьмы за аферу на 13,9 млн рублей

Мужчину ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летний коммерсант из Волгограда обманул десятки людей, а на полученные от них деньги купил квартиру за 13 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело в отношении мужчины передано в суд. Преступление волгоградец совершил в период с 2021 по 2022 года.

- Под видом реализации строительных материалов совершил хищение на сумму более 13,9 млн рублей у 28 граждан и 7 юридических лиц. В целях легализации полученных доходов мужчина зарегистрировал юрлицо, на счета которого перечислял полученные от клиентов деньги, - уточнили в надзорном ведомстве.

Мужчина признал вину и возместил 530 тысяч рублей. арестовано имущество на сумму порядка 13 млн рублей. аферисту грозит 10 лет тюрьмы.