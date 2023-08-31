УК в Волгограде отсудила у мэрии 1 миллион рублей

Мэрию обязали выплатить УК около 1 миллиона рублей Фото: Эдуард Пальгунов

Управляющая компания «ЦентрВолга» добилась взыскания с администрации Волгограда долгов за содержание общего имущества в многоквартирных домах города. Чиновники не платили за нежилые помещения в 30 домах Центрального района, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Арбитражного суда.

Управляющая компания подала иск в суд с суммой задолженности в 629 тысячи рублей, с неустойкой в 56 тысяч рублей с последующим начислением по день фактической оплаты долга. Мэрия долгое время не платила за содержание и ремонт помещений, собственником которых была.

- Общим собранием собственников по каждому указанному многоквартирному дому был утвержден размер платы за содержание и ремонт общего имущества. С 01.01.2023 с учетом индексации размер платы за содержание и ремонт общего имущества (тариф) был увеличен. Таким образом сумма задолженности составила 1 015 109,82 рубля, - отметили в Арбитражном суде Волгоградской области.

Иск УК был удовлетворен. Однако городская администрация не согласилась с решением Арбитражного суда и обратилась в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. Чиновники указывали, что расчет долга был проведен неверно. Тем не менее, апелляционный суд не усмотрел оснований для отмены решения. Мэрию обязали выплатить управляющей компании порядка 1 миллиона рублей. Судебный акт вступил в законную силу.