В Волгоградской области начинается кампания вакцинации от гриппа

Жители региона за вакцинацией могут обратиться в любое медучреждение Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области готовятся к периоду сезонных простуд, который наступает каждую осень. Уберечь себя от гриппа жители региона могут, привившись от гриппа в любой поликлинике и больнице. Накануне новой кампании вакцинации от гриппа, в регион поступило почти 654 тысячи доз вакцины, приобретенных за счёт средств федерального и областного бюджетов. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает Облздрав.

Уже сейчас препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп», предназначенные для иммунизации взрослых и детей распределяются в медицинские организации области. Сделать прививку взрослые могут самостоятельно, обратившись в поликлинику, а вот дети могут привиться в условиях организованных детских коллективов. К тому же прививка бесплатна.

Главный санитарный врач РФ озвучил планы - привить не менее 60% населения. Защитный эффект после иммунизации сохраняется до года, в связи с чем специалисты рекомендуют делать прививки ежегодно в предсезонный период активизации вирусов.

Вакцина от гриппа поможет защитить организм, а также снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений. Прививка в первую очередь необходима сотрудникам здравоохранения, образования, транспорта, предприятий общепита и коммунального хозяйства, а также жителям региона старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, призывникам, беременным, детям, студентам.