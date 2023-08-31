В Волгограде растут цены на огурцы

В Волгограде огурцы становятся все дороже и дороже Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде уже не первую неделю дорожают огурцы. С 22 по 28 августа они выросли в цене почти на 8% или на 5,12 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Килограмм огурцов в городе в среднем стоит 72,12 рубля. На 4,18% до 313,56 рубля за килограмм подорожала свинина. Баранина выросла в цене на 1,46%, мороженая рыба – на 3,17%, подсолнечное масло – на 1,78%, пастеризованное молоко – на 1,14%, сметана – на 1,18%, чай – на 4,17%, овощные консервы для детей – на 2,17%, бананы – 1,06%.

Если огурцы в Волгограде дорожают, то другие овощи наоборот становятся более выгодными. За неделю снизились цены на картофель (на 3,65%), капусту (на 16,99%), репчатый лук (на 11,26), свеклу (на 8,08%), морковь (на 5,94%), помидоры (на 10,03%). Кроме того, среди продуктов стали дешевле яблоки, полукопченая колбаса, сливочное масло, маргарин, сахар-песок, поваренная соль, мука, вермишель.

Между тем, Волгоградстат подвел итоги мониторинга цен за полгода. Оказалось, что за январь-июнь в Волгоградской области снизились цены на сельскохозяйственную продукцию. Продукты растениеводства подешевели на 14,3%, мясо, молоко, яйца – на 13,1%. Однако традиционно летом из-за урожая сельхозпродукция выгоднее, чем зимой.