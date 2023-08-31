Под Волгоградом слесаря завалило грунтом во время ремонта канализации

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Палласовском районе 50-летнего слесаря завалило грунтом во время ремонта канализационной трубы. Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следственного ведомства, мужчина работал в муниципальном предприятии. 21 августа он приехал к дому №52 на улице Юбилейная в Палласовке, чтобы устранить засор.

- В момент, когда мужчина находился в выкопанном котловане, произошел обвал грунта, в результате которого работник получил тяжелые травмы, в том числе компрессионный перелом позвоночника, - уточнили в следкоме региона.

Врачи пытались спасти пострадавшего, однако травмы оказались смертельными. Вчера мужчина умер в больнице. Следователи устанавливают ответственных лиц, проводится проверка.