В Волгограде собрания владельцев помещений в МКД будут проходить по-новому

В Волгоградской области изменился порядок проведения собраний собственников квартир Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России 15 августа вступил в силу федеральный закон, который внес изменения в Жилищный кодекс. После поправок сменился порядок организации и проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах. Нововведения отразятся и на волгоградцах. Подробнее об изменениях сайту volgograd.kp.ru рассказали в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Во время заочного голосования путем опроса инициатору общего собрания владельцев квартир и помещений в МКД передаются в письменной форме решения собственников по поставленным вопросам. Также участвовать в голосовании по пунктам повестки общего собрания можно через МФЦ.

Новый закон расширил круг полномочий общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах. Разрешается:

- принятие решений об администраторе, по инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме и которое от их имени уполномочен на использование системы или иных информационных систем при проведении общего собрания в форме заочного голосования;

- принятие решения о порядке приема оформленных в письменной форме решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования опросным путем.