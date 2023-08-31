Под Волгоградом бухгалтер через КФХ украла из бюджета 5,4 млн рублей

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

57-летней бухгалтеру из Клетского района грозит тюрьма за многомиллионную аферу. Женщина украла 5,4 млн рублей из бюджета через КФХ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, с 2020 по 2022 года обвиняемая оказывала услуги главам фермерских хозяйств. Чтобы присвоить деньги, она указывала ложные данные об объеме реализованной продукции - проданных фермерами овец и коз.

- В результате указанных действий из бюджета незаконно выплачены субсидии на возмещение части затрат на содержание поголовья овец и коз на сумму более 5,4 млн. рублей, - уточнили в ведомстве.

Отметим, что уголовное дело расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД по региону. Они собрали достаточно доказательств вины женщины. Ее имущество частично арестовано. Дело передали в суд.