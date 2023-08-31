В Волгограде из-за порыва трубы на улице Землячки образовалась река

Вечером 30 августа улице Землячки превратилась в реку Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде вечером в среду, примерно после обеда, появился потоп. Вода стала заливать улицу Землячки в Дзержинском районе. Машины были вынуждены не ехать, а проплывать, вброд пришлось переходить проезжую часть и пешеходам. Вода затопила дорогу, на которой срезали асфальт из-за ремонта, из-за порыва на трубопроводе. Коммунальщики подтвердили наличие проблемы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения», технологическое нарушение на бульваре 30-летия Победы, 39 было обнаружено во время гидравлических испытаний.

- Место повреждения было оперативно локализовано, течь воды устранили. В настоящий момент ремонтная бригада проводит восстановительные работы. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, - заявили в компании.

В ближайшие время коммунальщики обещают ликвидировать аварию и восстановить прилегающую к трубопроводу территорию.

- Гидравлические испытания проводились в плановом режиме, они как раз направлены на выявление уязвимых мест на участках трубопровода, и появление воды в результате их выявления - это нормальный процесс, - добавили в коммунальной организации.

Между тем, утром 31 августа волгоградцы сообщили о том, что вода затопила в Дзержинском районе и проезд Дорожников, который пересекает улицу Землячки.