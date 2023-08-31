Волгоградец пытался незаконно пронести в самолет до Антальи почти 5 млн рублей

Деньги изъяли. Фото: пресс-служба таможенного поста Аэропорт Волгоград Астраханской таможни

На жителя Волгограда возбудили уголовное дело за незаконную попытку пронести на самолет до Антальи почти 5 миллионов рублей различными купюрами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе таможенного поста Аэропорт Волгоград Астраханской таможни, мужчина спрятал в ручной клади почти 60 тысяч долларов и 350 тысяч рублей. При прохождении контроля он заявил, что у него нет при себе наличных средств, однако при осмотре вещей сотрудники нашли незадекларированные деньги.

- Задекларировать наличные можно путем подачи пассажирской таможенной декларации заранее в электронном виде на сайте ФТС России либо в день поездки до входа в зону таможенного контроля на бумажном носителе, выбрав прохождение через «красный коридор», - советуют таможенники.

Деньги у мужчины изъяли, на него возбудили уголовное дело.