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НовостиЭкономика31 августа 2023 6:18

На АЗС Волгограда топлива нет, но цены на него становятся выше

В Волгоградской области исчезнувший бензин вновь подорожал
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Рост цен на горючее, которое есть не везде, не прекращается

Рост цен на горючее, которое есть не везде, не прекращается

Фото: Эдуард Пальгунов

На АЗС Волгограда и области сохраняются перебои с бензином. Горючее появилось не на всех заправках, а где-то заканчивается очень быстро. Еще и цены на топливо продолжают расти. На неделе с 22 по 28 августа подорожали все виды автомобильного топлива, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат.

Самый большой рост цены за неделю зафиксировали у дизельного топлива, оно стало дороже на 95 копеек. В среднем литр дизеля стоит 59,12 рубля. Бензин марки АИ-98 увеличился в цене на 34 копейки до 64,53 рубля за литр. Бензин АИ-92 подорожал на 8 копеек, в среднем литр обходится в 50,59 рубля. Горючее АИ-95 поднялось в цене на 7 копеек, цена – 56,23 рубля.

Напомним, в Волгоградской области почти две недели сохраняется дефицит автомобильного топлива. Власти региона перебои объяснили ремонтом Астраханского газоперерабатывающего комплекса.