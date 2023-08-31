На АЗС Волгограда топлива нет, но цены на него становятся выше

Рост цен на горючее, которое есть не везде, не прекращается Фото: Эдуард Пальгунов

На АЗС Волгограда и области сохраняются перебои с бензином. Горючее появилось не на всех заправках, а где-то заканчивается очень быстро. Еще и цены на топливо продолжают расти. На неделе с 22 по 28 августа подорожали все виды автомобильного топлива, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат.

Самый большой рост цены за неделю зафиксировали у дизельного топлива, оно стало дороже на 95 копеек. В среднем литр дизеля стоит 59,12 рубля. Бензин марки АИ-98 увеличился в цене на 34 копейки до 64,53 рубля за литр. Бензин АИ-92 подорожал на 8 копеек, в среднем литр обходится в 50,59 рубля. Горючее АИ-95 поднялось в цене на 7 копеек, цена – 56,23 рубля.

Напомним, в Волгоградской области почти две недели сохраняется дефицит автомобильного топлива. Власти региона перебои объяснили ремонтом Астраханского газоперерабатывающего комплекса.