В Волгограде жители четырех районов останутся без электричества 31 августа

4 района Волгограда останутся без света в четверг Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители четырех районов Волгограда столкнутся с коммунальными неудобствами в последний день лета. Из-за непрекращающихся плановых ремонтных работ отключат электричество. Сотни волгоградцев будут без света на протяжении семи-восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 31 августа электроснабжения временно будет отсутствовать в Краснооктябрьском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах города.

В Краснооктябрьском районе свет отрубят с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Краснодонцев, 1-33, 2-20-36, 5а, 9/1, 10а, 22/1, 33а, ул. Хрустальная, 1а, 8-22, 18а, 20а, 22а, 24а, 31-43, 49-55, ул. Еланская, 7-15, 11а, 11/1, 13а, 13б, пер. 1-й Еланский, 1-13, 2-12, пер.2-й Еланский, 3, 4-10, 5, 9, 9а, 11, 13, ул. Коммунаров, 24-32, 30а, 33, 35, 36, ул. Ермоловой, 1, 1/1, 2-12, 2/1, 4/3, 5, 7, 11, 17, ул. Горловская, 1-7, 2-8, 12-36, 11-35, ул. Старобельская, 1-7, 2-8, 12-28, 13-27, ул. Сормовская, 3, 3а, 4, 5-15, 10-20, 19-35, 26-40, 28а, 30а, ул. Москворецкая, 2-40, ул. Слуцкая, 1-7, 7а, 2-8, ул. Русская, 3, пер. Нижне-Амурский, 1-5, 2-8, ул. Нижне-Амурская, 2-26, 3-17, ул. Хользунова, 104-126, 126а.

В Дзержинском районе с 9.00 до 16.00 электричество отключат на ул. Шекснинской, 40, 42, 46, ул. Землячки, 27, 27а. В Кировском районе коммунальными страдальцами с 9.00 до 17.00 будут жильцы домов на ул. Денисенко, 192-226, 205-241, ул. Турбинной, 1-11а, 2-10, ул. Быстрова, 1-11, ул. Староладожской, 2а-18, 3-37, ул. Изоляторной, 1-19, 22-24. В Красноармейском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Фадеева, 63, 65, ул. 50 лет Октября, 27.