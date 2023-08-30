В Волгограде директору «Экотехсервиса» дали 4 года колонии за аферу на 800 млн

Решение суда не вступило в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Суд в Волгограде 30 августа огласил приговор руководителю ООО «Экотехсервис». Юрия Дергачева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере при ликвидации свалки в Кировском районе.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 7 июня 2017 года облкомприроды заключил с ООО «Экотехсервис» госконтракт на утилизацию отходов со свалки в Кировском районе города на пруд-накопитель в Светлоярском районе. Работы должны были завершиться до 4 августа 2018 года. Кроме того, фирме предстояло провести рекультивацию.

- После подписания актов выполненных работ подрядчику из бюджета перечислено более 800 млн рублей. Однако фактически работы по утилизации отходов с территории свалки в Кировском районе не выполнены в полном объеме, мероприятия по абсорбированию верхнего слоя пруда-накопителя в Светлоярском районе области проведены с существенными нарушениями условий государственного контракта, - отметили в надзорном ведомстве.

Оперативное сопровождение уголовного дела проводили сотрудники регионального УФСБ и УЭБ и ПК областной полиции. Расследованием занимались следователи СЧ ГСУ регионального Главка МВД.

Центральный районный суд приговорил Юрия Дергачева к лишению свободы сроком на 4 года в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

- В рамках предварительного расследования наложен арест на недвижимое имущество юридического лица кадастровой стоимостью 1 миллиард 392 миллиона рублей, - добавили в прокуратуре.