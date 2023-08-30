Волгоградский комплекс для сжижения природного газа готов на 70%

Макет предоставлен администрацией Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и генеральный директора ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш провели рабочую встречу. Главной темой совещания стало строительство в Быковском районе комплекса для сжижения природного газа. Готовность объекта оценивается в 70%, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Возведение первого в Южном федеральном округе СПГ-комплекса стартовало в марте. Уже выполнены работы по устройству внешней инфраструктуры газо-, электро- и водоснабжения, которая была присоединена к инженерным сетям. Сейчас специалисты проводят работы с основным технологическим оборудованием, монтируют внутриплощадочные инженерные коммуникации. Подходит к концу сборка металлоконструкции административно-бытового здания.

- Современный комплекс производительностью 1,5 тонны СПГ в час обеспечит транспорт в регионе экономичным и экологически чистым моторным топливом, - отметили в обладмине.

Все строительно-монтажные работы должны завершиться до конца года.