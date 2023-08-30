В Волгограде судят наркоторговца за смерть 17-летней девушки 9 мая

Мужчина под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летний мигрант, обвиняемый в гибели 17-летней жительницы Волгограда, вскоре предстанет перед судом. Следователи передали материалы уголовного дела в прокуратуру. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 9 мая молодой человек увидел девушку в одном из заведений в центре города и решил познакомиться. Она была в компании подруг. Незнакомец предложил им наркотики.

- Обвиняемый совместно с девушками направился во двор дома 4 по улице Гоголя, стал склонять их попробовать запрещенное вещество, описав способ его употребления, и пояснив, что после употребления им будет приятно, - уточнили в ведомстве.

В результате девушка умерла. Виновник пытался скрыться, его задержали в Астраханской области. сейчас он находится под стражей в ожидании суда.