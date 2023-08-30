Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость30 августа 2023 11:29

В Волгограде к отопительному периоду подготовили 4200 домов

В Волгограде УК и ТСЖ подготовили более 80% домов к отопительному сезону
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде готовятся к отопительному сезону

В Волгограде готовятся к отопительному сезону

Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето почти закончилось, не так много времени остается и до холодов. В Волгограде готовятся к отопительному сезону. Управляющие компании и ТСЖ провели промывку и опрессовку внутридомовых систем теплоснабжения в 4200 многоквартирных домах с централизованным отоплением - это более 80% от общего числа МКД, рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Аналогичные работы ведутся на системах отопления в соцобъектах – их общая готовность к зиме составляет 86%, - уточнили в администрации Волгограда.

При этом уже все школы и детские сады города прошли проверки и готовы к отопительному сезону. Продолжается ремонт и обновление старых теплосетей. К сегодняшнему дню коммунальщики заменили 14,5 километра труб теплоснабжения.

Отметим, отопительный сезон в Волгограде обычно стартует в октябре.