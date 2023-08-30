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НовостиПолитика30 августа 2023 10:45

В спецоперации погиб волгоградец Эдуард Шеффер

В Волгоградской области прощаются с погибшим в СВО военным
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память! Фото: администрация Камышинского района.

Вечная память! Фото: администрация Камышинского района.

30 августа стало известно о гибели жителя города Камышин Волгоградской области Эдуарда Шеффера в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, военнослужащий мужественно и до последнего вздоха выполнял свой воинский долг по защите Родины и мирных жителей.

- Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Эдуарда Шеффера искренние соболезнования, - написали в соцсетях представители администрации.

Редакция «КП-Волгоград» выражает глубокие соболезнования семье погибшего бойца.