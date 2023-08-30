В молоке волгоградского предприятия обнаружили растительные жиры

Производство молока. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

73 кило опасной молочной продукции с растительными жирами попало в детские сады Калужской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Россельхознадзоре, товар изготовило крупное предприятие из Волгоградской области ООО «Любимый город». Нарушение обнаружили благодаря системе «Меркурий» и исследованиям проб молока.

- Установлено, что количество несоответствующей продукции, направленной в социальное учреждение, составило более 73 кг, а общая партия выработанного молока в этот день - более 20 тонн, - уточнили в ведомстве.

Предприятию объявили предостережение. В детские сады направили информацию о некачественной продукции. Помимо этого, прокуратура организовала проверку. К слову, нарушения требований закона фиксировались и ранее.