В Волгограде подстреленная у магазина собака лишилась глаза

Кадр с видео

Волонтеры спасают собаку, которая стала жертвой живодера. На днях у магазина на Спартановке мужчина выстрелил в дворнягу. Животное пострадало. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на волонтеров, собака лишилась глаза.

- У собаки пострадал глаз, она жива, и ее лечат. Огромное спасибо людям, которые на данный момент заботятся о животном и лечат его. Что касается изверга, недопустимо нахождение таких в здоровом обществе, бед такой живодер может много натворить, - написала на своей странице ВКонтакте руководитель благотворительного фонда «Лисена» Наталья Миндрина.

Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео с жестокими кадрами. У магазина две собаки оказались рядом с мужчиной, который достал пистолет и выстрелил в упор в голову одной из дворняг. Животные разбежались в сторону, а волгоградец с покупками пошел по своим делам как ни в чем не бывало. Полиция устанавливает личность живодера. Известно, что происшествие случилось 25 августа.