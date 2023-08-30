1 сентября в Волгоградской области будет тридцатиградусная жара Фото: Юлия Данильченко

Уже послезавтра первый день осени. В Волгоградской области школьники и родители готовятся к 1 сентября. Всем хочется, чтобы в этот важный день на улице было тепло и солнечно. Согласно прогнозам синоптиков, в Волгограде будет хорошая погода.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном ЦГМС, в ночь на пятницу в Волгограде обещают +12...+14 градусов, а днем +29...+31 тепла. Утром, скорее всего, будет немного прохладно, лучше на всякий случай захватить с собой одежду с длинным рукавом. Дожди не испортят детям праздник.

В Волгоградской области 1 сентября ночью будет довольно холодно - местами всего +7 градусов. В южной части региона +13...+18 градусов. А вот днем воздух прогреется до +22...+27, местами до +32 градусов. Могут быть небольшие осадки.