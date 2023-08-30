Они сухие и желтые: на склоне у музтеатра в Волгограде погибли почти все новые туи

Большинство растений выглядят печально. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на Центральной набережной высохли почти все туи, недавно высаженные подрядчиком в рамках благоустройства лестничного спуска от Музыкального театра к нижней террасе. Их высадили рядом со зданием бывшего кафе «Гарни», и продержались деревья меньше года. Они и сейчас стоят, но желтые и поникшие. Впрочем, горожане уже не удивляются. Этим очень часто заканчивается озеленение городских территорий.

Почему деревья не приживаются, власти не очень понимают. Утверждают, что ухаживают за растениями должным образом.

- Для ухода за растениями была смонтирована автоматическая система орошения, которая функционирует в штатном режиме, - прокомментировали в мэрии ситуацию с гибелью растений напротив музтеатра.

Власти уверяют, что обеспечили деревьям должный уход. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Агрономы МБУ «Волгоградзеленхоз», которые ухаживают за данной территорией, тоже заметили поникшие туи, и, как говорят в мэрии, приступили к их реабилитации. Если вернуть к жизни растения не удастся, подрядчику придется их заменить.

- Информация о состоянии зеленых насаждений доведена до подрядной организации, которая занималась благоустройством территории. На выполненные исполнителем работы по озеленению действует гарантия – напомним, это обязательное условие муниципальных контрактов. В рамках исполнения гарантийных обязательств компания-исполнитель должна будет заменить растения на новые за счет собственных средств, если уходовые мероприятия не дадут должного результата, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда