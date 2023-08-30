«Ротор» избавился от второго игрока за сутки

Фото: СК "Ротор"

В составе «Ротора» продолжаются изменения. Волгоградский клуб объявил об уходе Алихана Шаваева. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «сине-голубых», «Ротор» расторг контракт с полузащитником по взаимному согласию сторон.

Алихан Шаваев пополнил волгоградскую команду прошлой зимой. За «Ротор» 30-летний футболист провел 11 матчей, в которой сделал одну голевую передачу.

Отметим, за сутки «Ротор» расстался со вторым игроком. Вечером 29 августа команду покинул нападающий Ризван Умаров.

Летом «сине-голубых» пополнили 12 новых футболистов, 11 из которых пришли при главном тренере Алексее Стукалове, который уволился после неудачного старта сезона во Второй лиге. 14 августа наставником «Ротора» стал Сергей Попков. После его назначения в волгоградский коллектив перешел один игрок.