В Волгограде трех бизнесменов незаконно лишили торговых точек на Титова

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Волгограда по иску прокуратуры защитил права трех владельцев торговых точек на улице Титова, которые по решению администрации решили снести в связи с благоустройством. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, ранее мэрия разрешила размещение нестационарных объектов, но затем вопреки закону исключила их из схемы. И хотя чиновники все-таки позволили оставить павильоны, но отказались продлить договора.

- Несмотря на то, что объекты в схеме восстановлены, администрацией района было отказано в пролонгировании договоров на размещение нестационарных торговых объектов с данными хозяйствующими субъектами, что повлекло существенное нарушение прав предпринимателей, - уточнили в прокуратуре.

Впоследствии суд обязал администрацию соблюсти закон.